Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Энцо переходит в «Челси» за 127 млн евро, «синие» заплатят тремя траншами. Трансфер станет 6-м по цене в истории

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес переходит в «Челси». По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «синие» заплатят за аргентинца 127 млн евро.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх