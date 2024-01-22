ДОНЕЦК, 22 января, ФедералПресс. Правительство Украины будет вынуждено расстаться с территориями Донбасса и признать Крым российским для завершения военного конфликта, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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