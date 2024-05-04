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Льюис Хэмилтон о спринте: «Просто попробую как-нибудь набрать очки, если получится»

Хэмилтон признал нехватку скорости «Мерседеса» на трассе в Майами. Пилот «Мерседеса» закончил квалификацию к спринту на 12-й позиции, не сумел пройти в финальный сегмент.

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