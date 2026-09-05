Историк Чудинов: французы при Макроне тоскуют по твердой руке Наполеона

FIRAS ABDULLAH/POOL/EPA/TASS Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Чудинов объяснил, почему современные французы считают Наполеона национальным героем.
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