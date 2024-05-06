Врач предупредил о неожиданных последствиях проблем с зубами

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Неожиданные последствия могут развиться из-за проблем с зубами. Подробности об этом рассказали врач и телеведущий Александр Мясников и стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».