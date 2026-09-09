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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сдам 2-х комнатную квартиру 48кв.м Щетинина Пролетарский район в Донецке - 25 000 руб

Сдам 2-х комнатную квартиру 48кв.м Щетинина Пролетарский район в Донецке - 25 000 руб

Сдается 2-х комнатная квартира на длительный срок. Новая стиральная машина, смесители поменяны, вода по графику доходит.

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