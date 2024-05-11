Время страсти в отношениях и финансового взлета: гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2024 года Елена ГалицкаяС наступлением новой недели астрологические планеты объединяются в удивительном танце, предвещая нам интересные и динамичные события.
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