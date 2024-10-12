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Царьград

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Adobe: Новые Анимации и 46 Языков Перевода с Поддержкой Firefly ИИ

Adobe: Новые Анимации и 46 Языков Перевода с Поддержкой Firefly ИИ

Adobe представила обновление с улучшенной анимацией макетов и новыми инструментами для графики. Генеративный ИИ Firefly теперь поддерживает 46 языков и позволяет создавать кастомные модели для визуальной согласованности дизайнов.

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