В Омске будут судить пожилого водителя КамАЗа, который прицепом сбил ребёнка. Ему грозит до двух лет колонии.
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В Омске будут судить пожилого водителя КамАЗа, который прицепом сбил ребёнка. Ему грозит до двух лет колонии.