Улыбка Путина сказала больше, чем слова: Европа посыпалась. Осталось добить?

НК

Наталья Котельникова

А мне так так хочется говядины поесть перед смертью, жить осталось всего ничего, а на мясо я права не имею, цены космос, лет тридцать уже не покупала, запах даже забыла. И чего только господа правители врут, что русский народ стал больше потреблять мяса, кости и обрезь, наверное, имеют ввиду и суровые наборы. Главное чоб "друзья" наши фашиствующие жили комфортно?