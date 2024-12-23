Улыбка Путина сказала больше, чем слова: Европа посыпалась. Осталось добить?

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Царьград

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Комментарии
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Амара Карпова
Поживем и увидим...
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16 час.
НК
Наталья Котельникова
А мне так так хочется говядины поесть перед смертью, жить осталось всего ничего, а на мясо я права не имею, цены космос, лет тридцать уже не покупала, запах даже забыла. И чего только господа правители врут, что русский народ стал больше потреблять мяса, кости и обрезь, наверное, имеют ввиду и суровые наборы. Главное чоб &quot;друзья&quot; наши фашиствующие жили комфортно?
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7 час.

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