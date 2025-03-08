Спирс, Мессалина, Саломея: 7 книг о женщинах, которых мы неправильно поняли

Автобиография Бритни Спирс, исследование фигуры Мессалины и бунтарки 1920-х. Специально для «Сноба» нон-фикшн-редактор ЛитРес Елена Тарасова подобрала книги о женщинах, представления о которых нуждаются в переосмыслении.
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