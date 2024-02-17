Наши уничтожили вражеский дрон MUGIN (ВИДЕО)

Константин Самарин

Вот вам и российско-китайская крепкая дружба... А китайские дроны поставляются в ВСУ. И Турция строит на Украине завод по производству Байрактаров...Так-что это не друзья, а временно прилипшие к России партнеры, видящие сиюминутную выгоду от дружбы, способные предать в любой момент.