Русская весна
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Русская весна

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Наши уничтожили вражеский дрон MUGIN (ВИДЕО)

Наши уничтожили вражеский дрон MUGIN (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, как наши бойцы уничтожили вражеский дрон китайского производства MUGIN. Расчёт ЗРК «Тор-М2» ЮВО стоит на страже неба в любое время суток.

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Комментарии
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Константин Самарин
Вот вам и российско-китайская крепкая дружба... А китайские дроны поставляются в ВСУ. И Турция строит на Украине завод по производству Байрактаров...Так-что это не друзья, а временно прилипшие к России партнеры, видящие сиюминутную выгоду от дружбы, способные предать в любой момент.
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