Военный Кобра: штурмовики уничтожили польских наемников ВСУ во время чаепития

Штурмовики мотострелкового соединения группировки «Центр» во время захвата одного из опорных пунктов на Кураховском направлении в ДНР атаковали польских наемников в самый неожиданный для иностранцев момент.
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