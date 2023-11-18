Из-за массового угона автомобилей Hyundai и Kia компании обвиняют в мошенничестве и требуют более 1 млрд долларов

Суд отклонил ходатайства Hyundai и Kia об отказе от иска нескольких сотен страховщиков, требующих возмещения более 1 миллиарда долларов, которые, по их утверждениям, они должны водителям украденных или поврежденных автомобилей.
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