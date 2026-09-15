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Нижегородская правда

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В Молодёжной хоккейной лиге «Чайка» одолела «Реактор»

В Молодёжной хоккейной лиге «Чайка» одолела «Реактор»

7 сентября нижегородцы уступили в столице ПФО казанскому «Ирбису» – 3:5. Свою вторую игру чемпионата МХЛ 2026/27 они провели только 15-го числа в Нижнекамске.

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