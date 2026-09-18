В Храме Христа Спасителя открыты мощи святителя Спиридона

МОСКВА (ИА Реалист). Согласно сообщениям Русской православной церкви и ряда российских СМИ, десница святителя Спиридона Тримифунтского была доставлена 15 сентября из аэропорта Шереметьево в Храм Христа Спасителя, где её пребывание для поклонения продлится до 14:00 20 сентября.
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