В Петербурге количество невыездных граждан за год выросло в 3,5 раза

Основная причина – долги В Петербурге по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза выросло количество невыездных должников, пишет РБК Петербург со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии