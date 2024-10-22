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Лента новостей Крыма

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Житель Сакского района с весны не выходит на связь с родственниками

Житель Сакского района с весны не выходит на связь с родственниками

Полиция разыскивает Олега Ивановича Шкурпела. По данным пресс-службы МВД Крыма, мужчина с весны этого года не выходит на связь с родственниками и его местонахождение неизвестно.

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