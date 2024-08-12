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Зачем ВСУ атаковали Суджу? И как кураторы НАТО готовят провокацию на границе с Беларусью

Зачем ВСУ атаковали Суджу? И как кураторы НАТО готовят провокацию на границе с Беларусью

Зачем ВСУ атаковали Суджу? И как кураторы НАТО готовят провокацию на границе с Беларусью Юлия СоколоваСитуация на границе России и Украины обострилась.

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