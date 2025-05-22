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Посольство РФ: расширение НАТО в Норвегии повысит риски эскалации в Арктике

Посольство РФ: расширение НАТО в Норвегии повысит риски эскалации в Арктике

В посольстве России в Осло выразили обеспокоенность по поводу роста присутствия НАТО на севере Норвегии, подчеркнув, что это может привести к усилению военно-политической напряженности и рискам эскалации в Арктическом регионе.

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