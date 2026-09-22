Более 126 тыс. электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с января

Более 126,5 тысячи электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала 2026 года. Всего за год планируют обновить около 200 тысяч приборов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.