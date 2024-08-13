Продолжается благоустройство парка "Молодежный" в Кургане

Продолжаются работы по благоустройству парка "Молодежный" в Кургане. На этой неделе рабочие завершили установку нового ограждения со стороны улицы Куйбышева, выполненного из белого кирпича и черного декоративного штакетника.
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