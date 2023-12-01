Звонарева выступит на теннисном турнире в Петербурге

Она заменит итальянку Ясмин Паолини из команды «Львы». Действующая чемпионка Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде Вера Звонарева выступит на выставочном турнире в Петербурге.
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