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92% ставок на бой Макгрегора и Холлоуэя пришлись на победу ирландца. Конор получил травму колена на первых секундах и проиграл

Бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя стал неудачным для бетторов. Ирландский боец получил травму колена на первых секундах и проиграл американцу техническим нокаутом.

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