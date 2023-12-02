Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря

Сегодня в России отмечается День банковского работника. Если вы имеете кредит под 25% процентов годовых, утраченные вклады в начале девяностых, а также очень выгодную ипотеку под 15%, то вы знаете, кому сказать спасибо.
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