МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 358 подписчиков

Собрать Собчак, Эйдельман*, Быкова* в одном кабинете - и... Михалков предложил неожиданный способ борьбы с абортами

Собрать Собчак, Эйдельман*, Быкова* в одном кабинете - и... Михалков предложил неожиданный способ борьбы с абортами

ФОТО: Petrov Sergey/Globallookpress Сегодня 4,2K прочитали Собрать Ксению Собчак, Тамару Эйдельман*, Дмитрия Быкова* и других либералов в одном кабинете - и… Никита Михалков предложил неожиданный способ борьбы с абортами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Абдурашитов
Как достали Россиян эти пархатые сионисты всезнайки!!! Гнать их надо из всех щелей на историческую родину - пусть там учат евреев жизни!!!
Ответить
18 час.
Галина Малыхина
Жаль что Нарусова в своё время аборт не сделала...
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх