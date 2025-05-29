Украинские БПЛА вновь атаковали Москву - есть повреждения жилого фонда Украинские беспилотники в ночь на 29 мая вновь были нацелены на ряд городов России, включая Москву.
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Украинские БПЛА вновь атаковали Москву - есть повреждения жилого фонда Украинские беспилотники в ночь на 29 мая вновь были нацелены на ряд городов России, включая Москву.
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