Специалист рассказал, как пирсинг в ухе влияет на мигрень

Невролог заявил, что мигрень не только нужно обезболить, но и заниматься профилактикой. Прокол уха для лечения хронической мигрени, известный как пирсинг Дейс (или Дейт), оказывает лишь временное облегчение благодаря эффекту самовнушения или воздействию на блуждающий нерв.