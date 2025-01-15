Дубль Тарасенко не спас «Детройт» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

«Детройт» на своей площадке проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.«Детройт» на своей площадке проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.