Первый рабочий понедельник лета задает тон на все 3 месяца, поэтому обязательно отмечаем День "Уходите с работы пораньше".
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Первый рабочий понедельник лета задает тон на все 3 месяца, поэтому обязательно отмечаем День "Уходите с работы пораньше".