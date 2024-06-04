«Запад устраивают два»: Американский журнал назвал три сценария завершения конфликта на Украине «Запад устраивают два»: Американский журнал назвал три сценария завершения конфликта на УкраинеЗападные медиа и многочисленные эксперты продолжают высказывать предположения о завершении конфликта на Украине, причем почти всегда позиция России не рассматривается или считается вторичной.
Комментарии
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Людмила
только капитуляция 404-ой !😜
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21 час.
Александр Т
Дурак думкой богатеет.
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19 час.
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