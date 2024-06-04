«Запад устраивают два»: Американский журнал назвал три сценария завершения конфликта на Украине «Запад устраивают два»: Американский журнал назвал три сценария завершения конфликта на УкраинеЗападные медиа и многочисленные эксперты продолжают высказывать предположения о завершении конфликта на Украине, причем почти всегда позиция России не рассматривается или считается вторичной.