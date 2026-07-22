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Царьград

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Саратовская облдума запретила продажу вейпов на пять лет

Саратовская облдума запретила продажу вейпов на пять лет

Саратовская областная дума ввела запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей с 1 марта 2027 по 1 марта 2032 года.

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