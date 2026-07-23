Укро-генерал: «Драпатый нас не спасет – воевать некому»

Из-за катастрофической нехватки людей на фронте новое командование ВСУ не сможет изменить ситуацию. Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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