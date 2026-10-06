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Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной

Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной

Украинские власти с 1 сентября 2027 года сделают обновлённый курс "Защита Украины" обязательным для всех школ страны.

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