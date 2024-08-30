Большинство родителей готовы доплатить за жилье рядом с хорошей школой

Опрос показал, что наличие школы рядом с домом влияет на выбор родителями квартиры, а также определяет их готовность заплатить за жилье немалую сумму Более дорогую квартиру при наличии по соседству хорошей школы готовы купить почти 70% родителей.
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