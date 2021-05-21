Труженица тыла из Уссурийска отметила 95-летний юбилей

95-й день рождения отпраздновала труженица тыла Елизавета Ивановна Котельникова. В свой юбилей именинница получила поздравительные письма от Президента РФ Владимира Путина, Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.