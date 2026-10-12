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Газета.ру

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Дегтярев заявил, что Украина не может вмешиваться в решение МОК по России

Дегтярев заявил, что Украина не может вмешиваться в решение МОК по России

Украина не имеет права вмешиваться в решение Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу снятия санкций с России.

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