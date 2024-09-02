«Яндекс Путешествия»: Владивосток вошел в топ-5 направлений для отпуска в бархатный сезон

Владивосток и Нижний Новгород вошли в топ-5 российских направлений для отпуска в бархатный сезон. Аналитики «Яндекс Путешествий» отметили, что эти города особенно хороши с конца августа по октябрь, написал RT.
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