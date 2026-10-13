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Вот история

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Инфляция снова ускорилась: почему дорогие кредиты пока не останавливают цены

Инфляция снова ускорилась: почему дорогие кредиты пока не останавливают цены

Когда смотришь на свежие цифры по инфляции, первая реакция — ощущение, что привычная экономическая логика дала сбой.

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