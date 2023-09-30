Sky News: ВСУ бессильны против российских Су-35 и Ка-52

Российская авиация, включающая истребители Су-35 и ударные вертолеты Ка-52, - непреодолимая проблема для ВСУ, поскольку эта авиация серьезно тормозит контрнаступление, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью Sky News.
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