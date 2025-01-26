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«Барселона» забила 3 гола за первые 15 минут матча Ла Лиги в 3-й раз с начала XXI века

«Барселона» забила 3 гола за первые 15 минут матча Ла Лиги в 3-й раз с начала XXI века

Каталонская «Барселона» в третий раз с начала XXI века забила три гола за первые 15 минут матча Ла Лиги.

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