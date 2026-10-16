Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков в интервью «Ридусу» прокомментировал предложение заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба перенести начало уроков в российских школах с 8:00 на 9:00 для повышения безопасности учеников, добирающихся до образовательного учреждения в темное время суток.
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