Во сколько родителям обойдутся услуги Деда Мороза и Снегурочки в новогодние праздники

Новый Год – без сомнения, самый любимый и долгожданный праздник для детей. Нарядная елка, морозные узоры на окнах, мишура и смех, бой часов и ожидание чего-то чудесного – сколько волшебного таит в себе этот праздник.
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