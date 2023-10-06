Новый валютный рубеж преодолен: биржевой курс доллара превысил уровень в 101 рубль

Сегодня утром американская и европейская валюты снова подорожали по отношению к рублю. На Мосбирже курс доллара превысил уровень в 101 рубль впервые с 14 августа, после чего Банк России на экстренном заседании резко повысил ключевую ставку до 12%, а в сентябре – до 13% – в том числе, для стабилизации валютного курса.