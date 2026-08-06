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Внук Германа Титова и космонавт Сергей Авдеев посетили Алтай на "космической неделе"

Внук Германа Титова и космонавт Сергей Авдеев посетили Алтай на "космической неделе"

В день их визита прошли торжества к 65-летию полета Германа Титова "Космическая неделя" на Алтае / Фото: Министерство культуры Алтайского края Село Полковниково в Алтайском крае стало центром притяжения для всех, кто чтит историю отечественной космонавтики.

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