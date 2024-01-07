Китай введет санкции в отношении пяти компаний США за поставки оружия Тайваню

Китай введет ответные санкции в отношении пяти американских компаний в связи с поставками вооружений США тайваньской администрации, а также рестрикциями Вашингтона в отношении предприятий и частных лиц Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии