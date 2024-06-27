Рагу из свинины готовим без грязной посуды. Ставим в духовку прямо в банках

Способ приготовления сытного и вкусного ужина не требует долгой готовки на сковороде. Просто порежьте свиную грудинку и картошку кубиками, распределите их по стеклянным банкам и после 1,5 часа томления в духовке ваш ужин будет готов.
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