Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рагу из свинины готовим без грязной посуды. Ставим в духовку прямо в банках

Рагу из свинины готовим без грязной посуды. Ставим в духовку прямо в банках

Способ приготовления сытного и вкусного ужина не требует долгой готовки на сковороде. Просто порежьте свиную грудинку и картошку кубиками, распределите их по стеклянным банкам и после 1,5 часа томления в духовке ваш ужин будет готов.

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Комментарии
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Ирина Серафимова
Хороший рецепт. Одно не понятно, зачем предварительно разогревать духовку до 180°, если банки ставить в холодную духовку?
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16 час.

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