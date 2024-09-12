Русская весна
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Русская весна

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Попытка прорыва врага с нового направления в Курской области захлебывается в крови (КАРТА)

Попытка прорыва врага с нового направления в Курской области захлебывается в крови (КАРТА)

Командование ВСУ с утра 11 сентября начало перебрасывать бронегруппы и пехоту для прорыва нашей границы в районе н.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А почему технику и живую [пока ещё] силу не уничтожал и на территории Украины если знали и видели куда она перемещалась?
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16 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Этот вопрос у всех в голове.  Почему не начали уничтожать эту десятитысячную банду убийц еще до прорыва границы!? До того, как они начали убивать мирных россиян и жечь их дома.  Как сказал генерал Апти Алаудинов -Герой России, находящийся сейчас в Курской области в гуще боев,  ( из видео Олега Царева): &quot;И у этого события [прорыва ВСУ в Курскую область] есть фамилия, имя и отчество. Я так думаю, что Верховный главнокомандующий примет соответствующее решение&quot;.                                                                                                     Пока о решениях не слышно.
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15 час.
ТО
Терехов Олег
Опять пиздешь оставляющий массу вопросов и боль за жизни наших парней и мирняка
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4 час.

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