Попытка прорыва врага с нового направления в Курской области захлебывается в крови (КАРТА)

А почему технику и живую [пока ещё] силу не уничтожал и на территории Украины если знали и видели куда она перемещалась?

АЛ

Александр Лагуткин

Этот вопрос у всех в голове. Почему не начали уничтожать эту десятитысячную банду убийц еще до прорыва границы!? До того, как они начали убивать мирных россиян и жечь их дома. Как сказал генерал Апти Алаудинов -Герой России, находящийся сейчас в Курской области в гуще боев, ( из видео Олега Царева): "И у этого события [прорыва ВСУ в Курскую область] есть фамилия, имя и отчество. Я так думаю, что Верховный главнокомандующий примет соответствующее решение". Пока о решениях не слышно.