Командование ВСУ с утра 11 сентября начало перебрасывать бронегруппы и пехоту для прорыва нашей границы в районе н.
Попытка прорыва врага с нового направления в Курской области захлебывается в крови (КАРТА)
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А почему технику и живую [пока ещё] силу не уничтожал и на территории Украины если знали и видели куда она перемещалась?
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16 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Этот вопрос у всех в голове. Почему не начали уничтожать эту десятитысячную банду убийц еще до прорыва границы!? До того, как они начали убивать мирных россиян и жечь их дома. Как сказал генерал Апти Алаудинов -Герой России, находящийся сейчас в Курской области в гуще боев, ( из видео Олега Царева): "И у этого события [прорыва ВСУ в Курскую область] есть фамилия, имя и отчество. Я так думаю, что Верховный главнокомандующий примет соответствующее решение". Пока о решениях не слышно.
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15 час.
ТО
Терехов Олег
Опять пиздешь оставляющий массу вопросов и боль за жизни наших парней и мирняка
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4 час.
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