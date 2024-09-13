Саудовская Аравия рассчитывает получить доступ к чипам из США в 2025 году

Саудовская Аравия ожидает от США скорого снятия запрета на поставки в Королевство высокопроизводительных чипов компании Nvidia, с помощью которых можно разрабатывать и эксплуатировать самые передовые модели искусственного интеллекта.
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