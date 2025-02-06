"Это мы жестокие? Серьёзно?!": Командир "Ахмата" ответил на обвинения украинцев. ВСУ даже заикаться не стоит об этом

РС

Рамазан Салманов

"Да пора бы уже стать по-настоящему жестокими и валить всех?"-Нет этого делать нельзя и тут надо руководствоваться Сталинским постулатом:"Гитлеры приходят и уходят,а немецкий народ остается",так же с народами Украины,нам с ними жить.А если кого и валить-это делать надо точечно и при доказанной неопровержимый вине,кстати это касается и пресловутых"ахматовцев",которых наши боевые офицеры на передовой иначе и не зовут,как "тик-ток воинами",от которых больше вреда в зоне "СВО"-которых на передовой и не увидишь,а чем они там по тылам занимаются один Аллах и знает,хотя нет.Нам ребята из Курска прислали видео-материал,где при вторжении "укропов"в Курскую область,наши срочники грудью встали на защиту,а хваленная "ахмат-сила"сиганула оттуда так,что пятки блестели,а в Глушково(Курская обл.)-"ахматовцы"стали заниматься привычным для них делом,грабежами,вот тут посмотрите- https://vkvideo.ru/video-224510936_456239039?t=11s