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  • Леонид Никулин
    вот же цинично нас за лохов считают-ключевая фраза в статье летом большая группировка врага вторглась.... а летом нам..."Это мы жестокие?...
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"Это мы жестокие? Серьёзно?!": Командир "Ахмата" ответил на обвинения украинцев. ВСУ даже заикаться не стоит об этом

"Это мы жестокие? Серьёзно?!": Командир "Ахмата" ответил на обвинения украинцев. ВСУ даже заикаться не стоит об этом

Царьград Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress Командир "Ахмата" с позывным "Аид" ответил на обвинения украинцев, которые жалуются на "чрезмерную жестокость" чеченского спецназа.

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Комментарии
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Семен Демин
Россия мягкая как кролик.
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3 час.
РС
Рамазан Салманов
&quot;Да пора бы уже стать по-настоящему жестокими и валить всех?&quot;-Нет этого делать нельзя и тут надо руководствоваться Сталинским постулатом:&quot;Гитлеры приходят и уходят,а немецкий народ остается&quot;,так же с народами Украины,нам с ними жить.А если кого и валить-это делать надо точечно и при доказанной неопровержимый вине,кстати это касается и  пресловутых&quot;ахматовцев&quot;,которых наши боевые офицеры на передовой иначе и не зовут,как &quot;тик-ток воинами&quot;,от которых больше вреда в зоне &quot;СВО&quot;-которых на передовой и не увидишь,а чем они там по тылам занимаются один Аллах и знает,хотя нет.Нам ребята из Курска прислали видео-материал,где при вторжении &quot;укропов&quot;в Курскую область,наши срочники грудью встали на защиту,а хваленная &quot;ахмат-сила&quot;сиганула оттуда так,что пятки блестели,а в Глушково(Курская обл.)-&quot;ахматовцы&quot;стали заниматься привычным для них делом,грабежами,вот тут посмотрите- https://vkvideo.ru/video-224510936_456239039?t=11s
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2 час.
Леонид Никулин
вот же цинично нас за лохов считают-ключевая фраза в статье летом большая группировка врага вторглась.... а летом нам сказали -да там всего ничего тысчонка ублюдков-закидаем шапками .. а они суки 30 насел.пунктов заняли .и шапок не заметили -интересно а чтоб сейчас сделал бы в этой ситуации Сталин????.
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30 мин.
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